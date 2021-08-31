شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق مزاد صرام التمور بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ينطلق، صباح اليوم الأربعاء، مزاد موسم صرام تمور الأحساء، المقام بمدينة الملك عبدالله للتمور على «طريق الهفوف - العقير»، ليتقبل كميات التمور الأحسائية، ويسجل نوع «الشيشي» و«الخلاص» الأكثر مبيعًا خلال بدايات أيام المزاد، في الوقت الذي أكد مهتمون أن الأيام التي سبقت انطلاقة المزاد، تعطي مؤشرًا إيجابيًا، يعكس الواقع القادم لتدفق التمور إلى المزاد، في ظل الأهداف التي رسمها 12 جهازًا حكوميًا، تقود برامج هذا العام.

تطوير الخدماتوكشفت اللجنة التنظيمية أن الجهات الحكومية المشاركة هذا العام، عكفت على تطوير الخدمات في آلية البيع، واستقبال كميات التمور، عبر تخصيص 4 ساحات تحت مظلة مدينة الملك عبدالله للتمور، بهدف استيعاب المركبات المحملة بالتمور بشكل أوسع، بما يقلل عملية انتظار السيارات تحت الشمس، إضافة إلى تمكين مكتب خاص بالدلالة؛ لتجويد عمليات الحراج، ما يعطي فرصة بيع أفضل للمزارعين، إضافة إلى تأمين موقعين لبيع الأطعمة والمشروبات، والعمل على تهيئة الموقع بكافة الخدمات المساندة.

عوائد مالية وأشارت اللجنة إلى حق المزارع، حال عدم قبول سعر المزاد، عرض سلعته في ساحة بيع مخصصة «بيع التمور بالتجزئة» داخل مظلة المدينة، ما يعطي فرصة للمزارعين في عوائد مالية جيدة، ويتيح للمتسوقين الاستفادة من كميات خارج عن نظام البيع بـ«المن».

مناخ مناسبوتوقع عدد من المزارعين، ظهور تنافسية عالية خلال هذا العام، لوجود كميات من التمور ذات جودة عالية، نظير مناسبة مناخ الأحساء خلال الشهرين الماضيين لإنتاج أفضل، مؤكدين تميز مستوى تمور الأحساء، للوصول إلى المنافسة محليًا ودوليًا، لاسيما أن المزاد حقق العام المنصرم نسبة مبيعات متسارعة رغم مروره بفترات جائحة كورونا، نظير الآليات الخططية المتجددة التي يقوم عليها المزاد.

ميزة نسبيةمن ناحيته، أكد مدير عام مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالأحساء م. إبراهيم الخليل، أن مزاد صرام تمور الأحساء، يأتي مواكبًا لحملة الوزارة «هذا موسمها»، التي تستهدف دعم وتسويق الإنتاج الزراعي، الذي يمثل التحدي الأكبر في القطاع الزراعي، مع مراعاة الميزة النسبية لمناطق السعودية، وتسليط الضوء على الأنواع المختلفة للمنتجات الزراعية، مضيفًا: من هذا المنطلق تتميز الأحساء بميزة نسبية بإنتاج التمور بأنواعها المختلفة والمتميزة حسب ميزاتها النسبية بالأصناف «الإخلاص - الرزيز - الشيشي» لأن موسم صرام التمور بواحة الأحساء يحظى بشعبية كبيرة منذ القدم، ويبدأ هذا الموسم مع بداية دخول نجم «سهيل».

جهات حكوميةوشهد انطلاقة مزاد موسم صرام تمور الأحساء، أمين الأحساء م. عصام الملا، ومدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالأحساء م. إبراهيم الخليل، وعدد من ممثلي الجهات الحكومية المشاركة، وهي «محافظة الأحساء، أمانة الأحساء، غرفة الأحساء، جامعة الملك فيصل، مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة، المؤسسة العامة للري، وزارة التجارة، مركز أبحاث النخيل والتمور، المركز الوطني للنخيل والتمور، الهيئة العامة للغذاء والدواء، فرع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالأحساء، فرع الهيئة العامة للإحصاء».