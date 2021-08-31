شكرا لقرائتكم خبر عن 12 شرطا لإصدار جواز السفر إلكترونيا واستلامه بريديا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت المديرية العامة للجوازات إمكانية إصدار جواز السفر السعودي للفرد أو أحد أفراد أسرته إلكترونياً، مع خيار إيصال الجواز عن طريق البريد أو استلامه شخصياً من مكاتب الجوازات.

رسوم وصلاحية

واشترطت لإصدار الجواز أن يتم التحقق من جميع النقاط التالية: يمكن إصدار جواز السفر لأحد أفراد الأسرة لمن هم أقل من 21 عاماً فقط. بينما يستطيع المستخدم تنفيذ الخدمة من خلال حسابه في منصة أبشر في حال تجاوز عمره 21 عاما، وجود عنوان «واصل» مسجل في أنظمة البريد السعودي وذلك لإيصال الجواز المصدر إليه، ويمكن إصدار الجواز لمدة 5 سنوات فقط في حال كان المستفيد في عمر أقل من 21 عاما، وإذا كان عمر المستفيد 21 سنة أو أكبر، يمكن اختيار مدة صلاحية الجواز لتكون 5 أو 10 سنوات، وصلاحية هوية المواطن أو المواطنة، سداد جميع المخالفات المرورية، توفر بصمة وصورة للمواطن أو المواطنة في أنظمة وزارة الداخلية، وسداد رسوم إصدار الجواز بما يتوافق مع مدة الصلاحية المختارة، وتواجد المواطن المستفيد داخل المملكة، وأن لا يكون لدى صاحب الطلب جواز سفر، ولا يكون مرافقا في جواز سفر آخر، أن يكون المستفيد على قيد الحياة، الصورة المسجلة في أنظمة وزارة الداخلية هي التي سيتم اعتمادها في الجواز المصدر.

رمز تحقق

أتاحت «الجوازات» خدمة تحديد مدى موافقة ولي الأمر على قيام الطرف الآخر «والد أو والدة الأبناء» بإنجاز بعض خدمات الجوازات لأفراد الأسرة ممن هم دون 18 عاما، حيث إذا أراد ولي الأمر اشتراط موافقته المسبقة قبل قيام الطرف الآخر بتنفيذ خدمة معينة لأحد التابعين يظلل علامة التفعيل، وحينها سيتم إرسال رمز تحقق لرقم هاتفه - المسجل في أبشر- متى ما رغب الطرف الآخر في تنفيذ الخدمة، ويمكنه حينها إعادة إرسال هذا الرمز ليتسنى له تنفيذ الخدمة، وفي حال عدم تفعيل شـرط الموافقة المسبقة، فسيتاح للطرف الآخر إمكانية تنفيذ الخدمة لأي من أفراد الأسرة دون الرجوع إليه.