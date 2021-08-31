شكرا لقرائتكم خبر عن حركة طبيعية بالمطار وإشادة بالدفاعات الجوية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عادت حركة مطار أبها إلى طبيعتها، مع سير الرحلات وفق جدولها دون أي عوائق، وذلك بعد ساعات من الهجوم الإرهابي الحوثي على المطار، بطائرتين مفخختين، فيما أشاد مواطنون في عسير بجهود أبطال قوات التحالف، وقدرتهم على التصدي للهجمات الغاشمة، وما تنعم به المملكة من أمان وحماية.

ووجه الخبير في تحقيق النتائج، مسفر بن علي مسفر رسالة إلى أبطال قوات التحالف قائلاً: إلى أبطالنا في الدفاع الجوي إلى مَنْ انتدبهم الله لحماية سماء المملكة العربية السعودية، قبة المسلمين وقبلتهم ومهوى الأفئدة، رسالة حب وتقدير وتعظيم لما خصكم الله به من الحب لبلادكم وسهركم على الدفاع عنا، ننام وأعينكم ساهرة تترصد بالمتربصين بنا وترد كيدهم وتُفشل مقاصدهم إنكم تملكون عقولاً متقدة ونفوساً تواقة وعزيمة لا تكسر أو تُقهر وقلوباً مؤمنة متوكلة على ربها، أصبح العالم يعرف أن جنودنا هم خير جنود الأرض وأشدهم بأساً عند اللقاء، نصرنا قوة وموتنا شهادة، إننا نلهج لكم بالدعاء ونرجو أن يمددكم الله بالنصر والتمكين والتسديد.

وأشاد المواطن وليد القحطاني، بجهود المملكة العالية للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين على أرضها، مشيرا إلى أن أبطال الدفاع الجوي أثبتوا خبراتهم وقدراتهم في التصدي للهجمات الغاشمة ضد المملكة. وأكد أن الجميع في أبها وخميس مشيط يمارسون حياتهم الطبيعية، وهو ما يثبت أن المملكة لديها القدرة الكافية على مواجهة الأعداء، والتصدي لهجماتهم، والجميع في أرض المملكة ينعمون بالأمن والأمان والاستقرار.