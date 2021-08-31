جامعة الشمالية تفتح بوابة القبول الإلحاقي على المقاعد الشاغرة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-31

متابعات الخليج 365 - الشمالية

أعلنت عمادة القبول والتسجيل في جامعة الشمالية عن فتح بوابة القبول الإلحاقي على المقاعد الشاغرة، وذلك بتوجيه من رئيس الجامعة محمد بن يحيى الشهري.

النتيجة في نفس اليوم:

وأكدت جامعة الشمالية عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أنه سيتم إغلاق بوابة القبول يوم الخميس 02/ 09/ 2021 في تمام الساعة 12 ظهرًا وستعلن النتيجة في نفس اليوم. وذلك عبر الرابط: هنا.



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