- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم جامعة الشمالية تفتح بوابة القبول الإلحاقي على المقاعد الشاغرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-31
جامعة الشمالية تفتح بوابة القبول الإلحاقي على المقاعد الشاغرة
إغلاق بوابة القبول يوم الخميس 02/ 09/ 2021
متابعات الخليج 365 - الشمالية
أعلنت عمادة القبول والتسجيل في جامعة الشمالية عن فتح بوابة القبول الإلحاقي على المقاعد الشاغرة، وذلك بتوجيه من رئيس الجامعة محمد بن يحيى الشهري.
النتيجة في نفس اليوم:
وأكدت جامعة الشمالية عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أنه سيتم إغلاق بوابة القبول يوم الخميس 02/ 09/ 2021 في تمام الساعة 12 ظهرًا وستعلن النتيجة في نفس اليوم. وذلك عبر الرابط: هنا.
شارك الخبر
المزيد من الأخبار