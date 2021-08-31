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توقعات بـ طقس شديد الحرارة غدًا مع أمطار

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-31

توقعات بـ طقس شديد الحرارة غدًا مع أمطار

الحالة مصحوبة برياح نشطة على بعض المرتفعات

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس ليوم غد الأربعاء.

أمطار: 

وتوقع مركز الأرصاد هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير، تمتد إلى مرتفعات الباحة ومكة المكرمة، في حين يبقي الطقس شديد الحرارة على أجزاء من مناطق الشرقية، المدينة المنورة، وتبوك.

حركة الرياح: 

كما توقع تقرير الأرصاد أن تكون حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15- 42 كم/ ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15- 35 كم/ ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

 
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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