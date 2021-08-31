استعادة 9 مركبات مسروقة في الرياض والقبض على المنفذين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-31

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت شرطة منطقة الرياض استعادة 9 مركبات مسروقة والقبض على سارقيها.

تفاصيل الواقعة:

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن استعادة (9) مركبات مسروقة بمدينة الرياض، والقبض على سارقيها مواطن ومقيمَيْن من الجنسية اليمنية، تراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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