تكاليف كود البناء السعودي الأرخص عالميًّا

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شكرا لقرائتكم تكاليف كود البناء السعودي الأرخص عالميًّا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-31
تكاليف كود البناء السعودي الأرخص عالميًّا
له العديد من المزايا منها حماية متابعات الخليج 365
متابعات الخليج 365 - الرياض
قال الأمين العام للجنة الوطنية لكود البناء المهندس سعد الشهيل: إن تكاليف كود البناء السعودي يعد الأرخص على مستوى العالم.
تكلفة كود البناء:
وأضاف الشهيل خلال حواره إلى برنامج الراصد المذاع على قناة الإخبارية أن تكلفة كود البناء في العديد من الدول تتراوح ما بين 5 إلى 8%، من قيمة تكاليف المباني، في حين لا تتخطى في المملكة 4%.
نظام عالمي:
وتابع أن كود البناء هو نظام عالمي وليس محليًّا، وبه العديد من المزايا وهو حماية للمواطن من التصميم والتنفيذ الخاطئ، ويحمي منزله من أي كوارث أو تهديدات، مشددًا في الوقت نفسه على أن فلل الكراتين مصطلح خاطئ.
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