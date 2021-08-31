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إحالة المواطن المسيء للجهات الحكومية في جازان إلى النيابة

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-31

إحالة متابعات الخليج 365 المسيء للجهات الحكومية في جازان إلى النيابة

جرى استدعاؤه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت شرطة منطقة جازان إحالة مواطنًا أساء لعدد من الجهات الحكومية إلى فرع النيابة العامة.

تفاصيل الواقعة:

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي، أنه إشارة إلى مقاطع الفيديو المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي، ظهر من خلالها مواطن في العقد الخامس من العمر، يسيء لعدد من الجهات الحكومية ويشهّر بها، فقد جرى استدعاؤه واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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