إحالة المواطن المسيء للجهات الحكومية في جازان إلى النيابة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-31

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت شرطة منطقة جازان إحالة مواطنًا أساء لعدد من الجهات الحكومية إلى فرع النيابة العامة.

تفاصيل الواقعة:

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي، أنه إشارة إلى مقاطع الفيديو المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي، ظهر من خلالها مواطن في العقد الخامس من العمر، يسيء لعدد من الجهات الحكومية ويشهّر بها، فقد جرى استدعاؤه واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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