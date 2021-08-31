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شكرا لقرائتكم إحالة المواطن المسيء للجهات الحكومية في جازان إلى النيابة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-31
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إحالة متابعات الخليج 365 المسيء للجهات الحكومية في جازان إلى النيابة
جرى استدعاؤه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه
متابعات الخليج 365 - واس
أعلنت شرطة منطقة جازان إحالة مواطنًا أساء لعدد من الجهات الحكومية إلى فرع النيابة العامة.
تفاصيل الواقعة:
وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي، أنه إشارة إلى مقاطع الفيديو المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي، ظهر من خلالها مواطن في العقد الخامس من العمر، يسيء لعدد من الجهات الحكومية ويشهّر بها، فقد جرى استدعاؤه واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.
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