إحالة 3 أشخاص ظهروا في مقطع محطة وقود للنيابة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أحالت الجهات الأمنية بمنطقة الرياض مواطنين اثنين ومقيما إلى النيابة العامة إثر ظهورهم في مقطع فيديو خلال هروب قائد مركبة دون دفع قيمة الوقود من إحدى المحطات. وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الرائد خالد الكريديس،أنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر أحد حسابات التواصل الاجتماعي لحادثة هروب قائد مركبة دون دفع قيمة الوقود من محطة وقود شرق الرياض، وما نتج عنه من ملاحقة أحد المقيمين العاملين بالمحطة للمركبة أثناء ذلك واستيلائه على موجودات كانت في حوض المركبة، تمكنت الجهات الأمنية من تحديد هوية الأشخاص، وكذلك الشخص الذي صور الفيديو وبثه وفقا لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتي.



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