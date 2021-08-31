تهيئة المستجدين بتقنية نجران للبكالوريوس المسائي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت الكلية التقنية بنجران برنامجا لتهيئة المتدربين المستجدين لبرنامج البكالوريوس المسائي للفصل التدريبي الأول 1443هـ، وفقا للإجراءات الاحترازية المتبعة، وذلك في قاعة الأمير مشعل بن عبدالله بمقر الكلية. واستهل البرنامج بتعريف المتدربين المستجدين على البيئة التدريبية بالكلية، واطلاعهم على ما تقدمه الكلية للمتدربين من خدمات مساندة متنوعة تدريبية وإدارية، وما تتضمنه من مرافق مختلفة، وأنظمتها ولوائحها، وطرق التدريب الالكتروني، ونظام رايات والخدمات المقدمة من خلالها، لتهيئة المتدربين وإكسابهم المعرفة والفهم المناسب لبيئة التدريب ولوائحه وأنظمته.

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