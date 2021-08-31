الصحة توصي بجرعتين من لقاح كورونا للوقاية من المتحورات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حثت وزارة الصحة الجميع على التقيد بالإجراءات الاحترازية والمبادرة بحجز موعد عبر تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا، مشيرة إلى أن متحورات كورونا سريعة الانتشار وتتطلب أخذ جرعتين من اللقاح للوقاية منها. وأعلنت إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل 224 حالة مؤكدة، وتعافي 338 حالة، فيما سجلت 6 حالات وفاة. ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات الفيروس.





إجمالي الحالات 544,449



إجمالات حالات التعافي 532,850



الإصابات الجديدة 224



الحالات النشطة 3054



الحالات الحرجة 907



إجمالي الوفيات 8545



الحالات بحسب المناطق



الرياض 73



مكة المكرمة 34



الشرقية 20



القصيم 16



جازان 15



نجران 13



عسير 12



المدينة المنورة 12



الجوف 7



حائل 6



الحدود الشمالية 6



تبوك 5



الباحة 5



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