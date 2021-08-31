الصحة توصي بجرعتين من لقاح كورونا للوقاية من المتحورات

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وأعلنت إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل 224 حالة مؤكدة، وتعافي 338 حالة، فيما سجلت 6 حالات وفاة.
ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات الفيروس.
- إجمالي الحالات 544,449
- إجمالات حالات التعافي 532,850
- الإصابات الجديدة 224
- الحالات النشطة 3054
- الحالات الحرجة 907
- إجمالي الوفيات 8545
الحالات بحسب المناطق
- الرياض 73
- مكة المكرمة 34
- الشرقية 20
- القصيم 16
- جازان 15
- نجران 13
- عسير 12
- المدينة المنورة 12
- الجوف 7
- حائل 6
- الحدود الشمالية 6
- تبوك 5
- الباحة 5
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