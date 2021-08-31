شكرا لقرائتكم خبر معالجة قبول 18 ألف طالب وطالبة بعسير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكملت إدارتا الاختبارات والقبول في تعليم منطقة عسير للبنين والبنات قبول 18,009 طلاب وطالبات في الصف الأول الابتدائي.

وأوضح تقرير صادر عن إدارتي الاختبارات والقبول بتعليم المنطقة أنه تمت معالجة قبول 316 طالبا وطالبة، و59 طالبا وطالبة طلباتهم قيد الإجراء، فيما أشار التقرير إلى توفر 1512 مقعدا دراسيا شاغرا للطلاب و2212 مقعدا شاغرا للطالبات.

وأكد التقرير أن من أبرز الخدمات المقدمة نقل الطلاب والطالبات الكترونيا بين المدارس داخل المنطقة وخارجها، واعتماد أرشفة بيانات الطلاب والطالبات المرسلة من قبل المدارس ورياض الأطفال، ومتابعة الترفيع والترحيل لجميع المراحل، واعتماد طلبات القبول لطلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي في جميع مدارس المنطقة، إلى جانب تعديل بيانات الطلاب في نظام نور، وخدمة استخراج بدل مفقود من نظامي نور و«نتائجي» حسب الأعوام لجميع المراحل.