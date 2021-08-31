12 ألف زيارة إشرافية لمدارس الرياض

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ووجهت الإدارة المشرفين والمشرفات التربويين، والبالغ عددهم 1995 مشرفا ومشرفة بزيارات ميدانية لجميع المدارس، لمتابعة سير العملية التعليمية، بدأها مدير عام تعليم الرياض حمد الوهيبي، لعدد من المدارس، ومساعده للشؤون التعليمية بنين عبدالله الغنام، والمساعد للشؤون التعليمية للبنات فتح العرفج، ومساعده للشؤون المدرسية الدكتور محمد الحسين، والمساعد للخدمات المساندة بدر الحارثي، وكذلك جميع قادة تعليم الرياض.
وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الرياض علي الغامدي، أن هذه الزيارات تهدف إلى المتابعة الميدانية لانطلاقة العام الدراسي في المدارس، من خلال متابعة انتظام العملية التعليمية للمرحلة المتوسطة والثانوية حضوريا، والمرحلة الابتدائية عبر منصة «مدرستي»، والوقوف على تطبيق المدارس للإجراءات والبروتوكولات الوقائية المعتمدة من وقاية، والتأكيد على جميع المدارس بتخصيص رقم للتواصل مع أولياء الأمور للدعم الفني.
من جهة ثانية عقدت إدارة رياض الأطفال في تعليم الرياض أمس، اجتماعا خاصا برئيسات ومشرفات رياض الأطفال في مكاتب التعليم ضمن خطة الاستعداد للعام الدراسي الجديد.
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