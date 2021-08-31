4 مهارات قتالية يتعلمها الطالب بمنهج الدفاع عن النفس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اشتمل دليل المعلم والمعلمة في تدريس منهج الدفاع عن النفس في المرحلة الابتدائية والمتوسطة والتي أضافتها وزارة التعليم ضمن المناهج الجديدة لهذا العام، على أربعة فصول رئيسة، قدم كل فصل منها رياضة من رياضات الدفاع عن النفس.

كما اشتمل الدليل على البناء المنهجي للوحــدات التعليمية في هذه الفصول الأربعــة وعرض أهدافها، وأساليب التعليم المتبعة فيها، ومواصفات الأداء الفني للخبرات التعليمية الواردة في كل وحدة تعليمية، حيث اشتملت كل وحدة من هذه الوحدات التعليمية على عرض لبعض خبرات التعلم الواردة فيها متضمنة: المتطلبات السابقة للخبرة، وأهدافها، ومكان التنفيذ ومتطلباته، وأهم أساليب التعليم المقترحة للتنفيذ، وإجراءات تنفيذها، وطرق التقدم بها، وأخيرا تقييــم الخـبـرة من الجوانب المهارية والمعرفية والانفعالية والصحية، ومتابعة أولياء الأمور، مع نماذج مقترحة للتقييم، من شأنها أن تعني المعلم والمعلمة في تقييم اكتساب الطالب لعناصر الخبرة التعليمية.

وجرى تنظيم دليــل المعلم للدفاع عن النفس وفقا لمصفوفة الـمـدى والتتابع المدرجة في الإطار العام لتعليم رياضات الدفاع عن النفس لطالب التعليم العام ، كما أن أهــداف الخبرات التعليمية الواردة في هذا الدليل تعكس أهداف الوحدات التعليمية لكل من رياضات الدفاع عن النفــس، فيما يعتبر عــدد الدروس اللازمة لتنفيذ الخبرات التعليمية تقديــري وفقا لخطط تعليم رياضات الدفاع عن النفس، وتتفاوت طبقا لمستوى اكتساب الطالب للخربات التعليمية وتقدمهم فيها.

وينبغي على المعلمين تحديد العدد الأنسب من الدروس وتوزيعها في الخطة الدراسية مع الحرص على تطبيق أعلى معايري ألأمن والسلامة عند تنفيذ الخبرات التعليمية الواردة في هذا الدليل، أو ما يتم بناؤه من خبرات تعليمية أخرى، تجنبا لإصابات التي يمكن أن تنجم أثناء التعلم الحركي والتطبيقات العملية.

وأشار الدليل إلى أن إجراءات تنفيذ الخبرات التعليمية الواردة عبارة عن تصور لمسارات تنفيذ الخبرة التعليمية، لذا فالمعلمون ليسوا ملزمين باتباعها تماما، لكن يمكنهم الاستفادة منها بالتعديل عليها أو الإضافة إليها وفقا لما يرونه مناسبا.

الرياضات الـ4 بمنهج الدفاع عن النفس:







الكاراتيــه



الجودو



التايكونــدو



الجوجيتســو



من أسباب إضافة منهج الدفاع عن النفس: