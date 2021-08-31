شكرا لقرائتكم خبر منع دخول الجوال في المدارس.. والاستثناء عند الضرورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدرت وزارة التعليم قرارا بمنع استخدام الجوال نهائيا داخل المدارس، على أن تلتزم إدارة المدرسة بمتابعة التحديثات للحالة الصحية لمنسوبيها والطلبة يوميا بطرق محددة.

وذكرت أن لإدارة المدرسة الاستثناء من منع إحضار الجوال للضرورة وفق سلطتها التقديرية، ومن ذلك حالة الطلبة التي تستدعي ظروفهم الصحية ونحوها إحضار الجوال للمدرسة، على أن يحفظ لدى الإدارة.

وأكدت الوزارة على جميع منسوبي التعليم والطلبة وأولياء أمورهم وغيرهم بمنع التصوير في المدارس والمنشآت التعليمية بتاتا كونه مخالفة نظامية، والتقيد بما صدر عن النيابة العامة عبر موقعها الرسمي من تعليمات وضوابط تعنى بذلك، وفق ما تقضي به الأنظمة واللوائح والتعليمات.

ويأتي تحذير الوزارة بعد انتشار مقاطع دراسية في مناطق مختلفة وهي في حالة رثة وغير مهيأة لاستقبال الطلاب.

يذكر أن الوزارة قررت السماح للطلبة بإدخال الهواتف للمدارس خلال الأسبوع الأول من بداية العام الدراسي كإجراء موقت؛ لتحقيق التهيئة والاستعداد خ الل الأيام الماضية أثناء دخولهم لمدارسهم.

كيف تتابع المدارس الحالة الصحية للطلاب؟

