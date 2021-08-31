منع دخول الجوال في المدارس.. والاستثناء عند الضرورة

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وذكرت أن لإدارة المدرسة الاستثناء من منع إحضار الجوال للضرورة وفق سلطتها التقديرية، ومن ذلك حالة الطلبة التي تستدعي ظروفهم الصحية ونحوها إحضار الجوال للمدرسة، على أن يحفظ لدى الإدارة.
وأكدت الوزارة على جميع منسوبي التعليم والطلبة وأولياء أمورهم وغيرهم بمنع التصوير في المدارس والمنشآت التعليمية بتاتا كونه مخالفة نظامية، والتقيد بما صدر عن النيابة العامة عبر موقعها الرسمي من تعليمات وضوابط تعنى بذلك، وفق ما تقضي به الأنظمة واللوائح والتعليمات.
ويأتي تحذير الوزارة بعد انتشار مقاطع دراسية في مناطق مختلفة وهي في حالة رثة وغير مهيأة لاستقبال الطلاب.
يذكر أن الوزارة قررت السماح للطلبة بإدخال الهواتف للمدارس خلال الأسبوع الأول من بداية العام الدراسي كإجراء موقت؛ لتحقيق التهيئة والاستعداد خ الل الأيام الماضية أثناء دخولهم لمدارسهم.
كيف تتابع المدارس الحالة الصحية للطلاب؟
- عبر تحديثات موقع «توكلنا ويب» في خدمة «نتعلم بحذر»
- يقدم الطالب الجديد بالمدرسة أو المنقول إليها أو المتعافي نسخة مطبوعة من الحالة في نظام «توكلنا»
- إرسال نسخة من الحالة إلى جوال إدارة المدرسة
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