، "دراسات" يستضيف مُلتقيين "إقليميًا وعالميًا" لمراكز الفكر أوائل ديسمبر المقبل ،

محمد بن مسعود - الدمام - بهدف تقديم أمثلة مُقنعة للعمل الكبير لمؤسسات الفكر والرأي

أعلن رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة (دراسات)، الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، أن مركز "دراسات" سيستضيف مُلتقيين فكريين، أولهما مُلتقى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمراكز الفكر لعام 2021م ويُعقد بعنوان "المراكز الفكرية في ظل التحولات الإقليمية: الفرص والتحديات"، والآخر المُلتقى العالمي لمراكز الفكر لعام 2021م ويحمل عنوان "دور المراكز الفكرية تجاه التأقلم والتعافي من الأزمات"، وذلك بالاشتراك مع برنامج المراكز الفكرية والمُجتمعات المدنية التابع لمعهد لاودر بجامعة بنسلفانيا الأمريكية TTCSP))، في الفترة من 6 إلى 7 ديسمبر 2021م.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء أن المُلتقيين سيشارك فيهما صُناع السياسات والمانحون والباحثون والإداريون في مراكز الفكر حول العالم؛ بهدف تقديم مراكز الفكر لأمثلة مُقنعة للعملِ الكبيرِ الذي تؤديه مؤسسات الفكر والرأي في مجموعة من السياقات السياسية والاقتصادية.

وأكد الدكتور الشيخ آل خليفة، أهمية دور مراكز الدراسات في دعم السياسات الرامية إلى نشر السلام، وخدمة التنمية المُستدامة، وفعالية مؤسسات المُجتمع المدني، علاوةً على التنسيق، وتبادل الخبرات، لمواجهة التحديات المُشتركة، من خلال استقطابها الخبرات الفكرية والتنظيمية التي تمتلك التجربة الكافية والرؤية الناضجة في تنمية وتطوير المؤسسات وقيادة المُجتمعات المحلية سواءً على المُستوى الأكاديمي أو الإعلامي أو التنفيذي.

وأشار "آل خليفة" إلى ضرورة تبادل الخبرات بين مراكز الدراسات والبحوث، لتتمكن من بناء علاقة من العمل الإيجابي المُشترك بين نتائج ومخرجات أعمالها وأنشطتها ومُتطلبات الواقع وتحدياته بصورة ديناميكية بعيدة عن الجمود، وبما يُسهم في تقديمِ رؤى ثريةً تستوعب الابتكار والتجديد لمُختلف القضايا والأحداث وتُسهم في تعزيز الفهم المُشترك بين قيادات العالم وشعوبه، لتعمل معًا على التأسيس لعالمٍ أكثر أمنًا وسلامًا، تنصب اهتماماته وجهوده على تحقيق التنمية المُستدامة التي يلمس أثرها الجميع.