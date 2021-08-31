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شاهد.. "السديس" يُشارك في توزيع الهدايا على زوار المسجد النبوي

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محمد بن مسعود - الدمام - ضمن حملة "خدمة زائرينا شرف لمنسوبينا 9"

شارك الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم بتوزيع الهدايا على زوار المسجد النبوي الشريف، وذلك ضمن حملة (خدمة زائرينا شرف لمنسوبينا 9)، بحضور مساعد الرئيس العام المُكلف لشؤون المسجد النبوي الدكتور محمد بن أحمد الخضيري وعددٍ من المسؤولين بوكالة الرئاسة.

وتفصيلاً، أشار السديس إلى أن وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي تسعى دائمًا إلى تقديم أفضل وأرقى الخدمات لزوار مسجد المصطفى - صلى الله عليه وسلم - وإدخال السرور والبهجة على نفوسهم.

من جهة أخرى، عبّر عددٌ من زوار المسجد النبوي الشريف عن شكرهم وامتنانهم لما تُقدمه حكومة المملكة العربية من خدمات وتسهيلات لأداء عبادتهم بكل يسر وسهولة.

شاهد..

31 أغسطس 2021 - 23 محرّم 1443 11:34 PM

ضمن حملة "خدمة زائرينا شرف لمنسوبينا 9"

شاهد.. "السديس" يُشارك في توزيع الهدايا على زوار المسجد النبوي
وكالة الأنباء السعودية (واس)

شارك الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم بتوزيع الهدايا على زوار المسجد النبوي الشريف، وذلك ضمن حملة (خدمة زائرينا شرف لمنسوبينا 9)، بحضور مساعد الرئيس العام المُكلف لشؤون المسجد النبوي الدكتور محمد بن أحمد الخضيري وعددٍ من المسؤولين بوكالة الرئاسة.

وتفصيلاً، أشار السديس إلى أن وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي تسعى دائمًا إلى تقديم أفضل وأرقى الخدمات لزوار مسجد المصطفى - صلى الله عليه وسلم - وإدخال السرور والبهجة على نفوسهم.

من جهة أخرى، عبّر عددٌ من زوار المسجد النبوي الشريف عن شكرهم وامتنانهم لما تُقدمه حكومة المملكة العربية السعودية من خدمات وتسهيلات لأداء عبادتهم بكل يسر وسهولة.

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، شاهد.. "السديس" يُشارك في توزيع الهدايا على زوار المسجد النبوي ،
المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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