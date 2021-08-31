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واس- واشنطن: أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن إدانة الولايات المتحدة بشدة هجوم الحوثيين الأخير على السعودية، الذي استهدف مطار أبها الدولي؛ ما أدى إلى إصابة ثمانية مدنيين، وإلحاق أضرار بإحدى الطائرات المدنية.
وقال "بلينكن" في بيان صحفي اليوم إنه منذ بداية العام تعرضت السعودية لأكثر من 240 هجومًا من الحوثيين، الذين عرَّضوا الشعب السعودي للخطر، إلى جانب أكثر من 70 ألف مواطن أمريكي يقيمون في المملكة العربية السعودية.
وأضاف: كما كثف الحوثيون هجماتهم داخل اليمن في الأسابيع الأخيرة، ولاسيما هجومهم على مأرب. ويؤدي هذا الهجوم المكلف والمتعثر إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن. إن هجمات الحوثيين تديم الصراع، وتطيل من معاناة الشعب اليمني، وتهدد جهود السلام في لحظة حرجة.
ودعا وزير الخارجية الأمريكي بلينكن الحوثيين مرة أخرى إلى الالتزام بوقف إطلاق النار، والدخول في مفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة.
31 أغسطس 2021 - 23 محرّم 1443 11:28 PM
"بلينكن": السعودية تعرَّضت لأكثر من 240 هجومًا من الميليشياالولايات المتحدة تدين بشدة هجوم الحوثيين على مطار أبها الدولي
واس- واشنطن: أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن إدانة الولايات المتحدة بشدة هجوم الحوثيين الأخير على السعودية، الذي استهدف مطار أبها الدولي؛ ما أدى إلى إصابة ثمانية مدنيين، وإلحاق أضرار بإحدى الطائرات المدنية.
وقال "بلينكن" في بيان صحفي اليوم إنه منذ بداية العام تعرضت السعودية لأكثر من 240 هجومًا من الحوثيين، الذين عرَّضوا الشعب السعودي للخطر، إلى جانب أكثر من 70 ألف مواطن أمريكي يقيمون في المملكة العربية السعودية.
وأضاف: كما كثف الحوثيون هجماتهم داخل اليمن في الأسابيع الأخيرة، ولاسيما هجومهم على مأرب. ويؤدي هذا الهجوم المكلف والمتعثر إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن. إن هجمات الحوثيين تديم الصراع، وتطيل من معاناة الشعب اليمني، وتهدد جهود السلام في لحظة حرجة.
ودعا وزير الخارجية الأمريكي بلينكن الحوثيين مرة أخرى إلى الالتزام بوقف إطلاق النار، والدخول في مفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة.
، الولايات المتحدة تدين بشدة هجوم الحوثيين على مطار أبها الدولي ،
المصدر : الخليج 365
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