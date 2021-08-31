شكرا لمتابعة خبر عن مستشفى الملك سلمان يعلن عن طرح عدد من الوظائف الصحية الشاغرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سعيد العجل (صدى):

يعلن مستشفى الملك سلمان بالرياض التابع لتجمع الرياض الصحي الاول عن طرح وظائف صحية شاغرة على برنامج التشغيل الذاتي وهي كالاتي : استشاري طبيب طوارئ ، واخصائي طبيب طوارئ ، واخصائي جودة غير طبيب ، واخصائي جودة طبيب ، واخصائي إدارة صحية .

واشترط على المتقدم لشغل هذه الوظائف أن يتوافر لديه خبرة لا تقل عن سنتين في التخصص ، ووجود تصنيف من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ساري الصلاحية، وضرورة اجتياز المقابلة الشخصية كما يشترط للمتقدمين على وظيفة اخصائي الإدارة الصحية الحصول على شهادة اداره المشاريع الاحترافيه )PMP مع خبرة عمليه بالمشاريع الصحية لا تقل عن سنتين في مركز قيادي مع اجادة اللغة الانجليزية .

ودعا الراغبين في التقديم إلى إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي: من هنـــــــــــــا