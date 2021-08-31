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الفراج تعليقا على تصريحات متحدث البنتاجون:" يمكن لطالبان بيع الأسلحة الأمريكية المصادرة"

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

علق المحلل السياسي أحمد الفراج، على تصريحات المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي التي قال فيها لا يمكن لحركة طالبان الاستفادة الاستراتيجية الكبيرة من" الأسلحة الأمريكية المصادرة".

وقال أحمد الفراج:" لكن يمكنهم بيعها.. سيدي"، حيث استولت حركة طالبان على الأسلحة الضخمة الأمريكية في أفغانستان.

 

وكانت عناصر طالبان حلقوا في سماء قندهار بطائرة بلاك هوك أمريكية الصنع، بعدما حصلوا على تركة ضخمة من الأسلحة.

 

يذكر أن عضو في جبهة المقاومة في بنجشير، أعلن عن مقتل 7 من عناصر طالبان وإصابة آخرين بهجوم شنته الحركة، حيث هاجمت عناصر من حركة طالبان، موقعا لمفرزة حراسة في ولاية بنجشير الأفغانية.

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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