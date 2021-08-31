مادة التفكير الناقد.. أبرز  المواد التي تمت إضافتها للمناهج الدراسية

الرياض - محمد عبدالله - كشفت وزارة التعليم، عن إطلاق 34 منهجًا جديدًا بينها مادة التفكير الناقد وصياغات جديدة لقرابة 90 كتابًا قائمًا.

ويهدف تضمين مادة التفكير الناقد في المنهج الدراسي السعودي، للتخفيف من الأثر السلبي لآلية التعليم التلقيني، كما تهدف للحد من تسرّب الأفكار المشبوهة التي كانت تضخّها دعايات الجماعات الأيديولوجية وتؤسس عليها مشاريع الخراب.

من يدرس مادة التفكير الناقد؟

ويدرس مادة التفكير الناقد طلاب وطالبات المرحلة المتوسطة والثانوية، بهدف التعريف بالتفكير الناقد لمساعدة الطلبة على حل مشاكلهم والكثير من المسائل المعقدة التي قد يتعرضون لها في الحياة العملية.

ومن المتوقع أن تساعد مادة التفكير الناقد الطلاب من اتخاذ القرارات الصحيحة في أقصر مدة وعدم الخوف والقلق، ومن أهم خصائصها هو وضع أكثر من حل للمشكلة واختيار الأفضل والأنسب بالاستعانة بعدة استراتيجيات مقررة لحل المشكلة المطروحة.

وكان وزير التعليم، حمد بن محمد آل الشيخ، أعلن قرار زيادة بعض المناهج للمراحل الدراسية التالية زيادة مادة التفكير الناقد للمرحلة المتوسطة والثانوية.

كيفية وماهية التفكير الناقد

والتفكير الناقد هو عبارة عن عملية ذهنية منضبطة تتمثل في استيعاب وتحليل وتقييم المعلومات المأخوذة عن طريق الملاحظة أو التجربة، وهو نتيجة التواصل والاتصال كدليل.

ويعد النموذج المثالي للتفكير الناقد هو التفكير الذي يُبنى على قيم فكرية عالمية مثل الوضوح، والدّقة، والملائمة، والعمق، والاتساع، والإنصاف، وهو مجموعة من المهارات التي يكتسبها الفرد لتساعده على إمكانية التحليل الموضوعي للأخبار، أو القدرة على تطبيق بعض أو كل المهارات التي تتعلق في تحديد المسائل الرئيسة والفرضيات في أي نقاش، وإدراك العلاقات المهمة بينها، بالإضافة إلى تقييم الأدلة المتوافرة.

وينصح باتباع عدة خطوات للحصول على مهارة التفكير الناقد، وهي كالتالي:

- جمع المعلومات عن تفاصيل المشكلة أو الموضوع.

- استعراض كل الآراء المختلفة المتعلقة بالقضية.

- مناقشة جميع الآراء التي تم جمعها وتحديد الصحيح والخاطئ منها.

- تحديد نقاط القوة والضعف في الآراء المتعارضة.

- تقييم الآراء بطريقة حيادية دون تحيز.

- البحث عن براهين تثبت صحة الحجج والدلائل.

- جمع المزيد من المعلومات إن احتاج الأمر.

- التركيز على أدق تفاصيل موضوع البحث.

- إصدار التقييمات بنزاهة ودون أي تحيز.

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