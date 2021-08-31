نشرة «عاجل».. إجراءات لحماية الأعيان المدنية وتفاصيل استهداف منصات حوثية مستخدمة بهجوم مطار أبها

الرياض - محمد عبدالله - ترصد صحيفة «عاجل» أهم الأحداث على الساحة الدولية والمحلية والرياضية، منها مجلس الوزراء يؤكد اتخاذ الإجراءات بما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين ويتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وتحالف دعم الشرعية، يعلن أن 4 من المصابين في هجوم مطار أبها حالاتهم خفيفة.

وفيما يلي تفاصيل النشرة:

استحداث وظائف واتخاذ إجراءات لحماية الأعيان المدنية.. 15 قرارًا جديدًا لمجلس الوزراء

عدَّ مجلس الوزراء محاولتي مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران الاعتداء على مطار أبها الدولي بطريقة ممنهجة ومتعمدة، وما نتج عن إحداهما من إصابات وتضرر طائرة مدنية، استمرارًا للأعمال العدائية وجريمة حرب استهدفت المسافرين من مختلف الجنسيات والعاملين بالمطار، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات بما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين ويتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

«التحالف» يكشف آخر تطورات الحالة الصحية للمصابين في هجوم مطار أبها

أعلن تحالف دعم الشرعية، الثلاثاء، أن 4 من المصابين في هجوم مطار أبها حالاتهم خفيفة وهم مواطن ونيبالي وهندي وبنغلاديشي.

بسبب تعذر عودة معلميها.. توجيه باستثناء المدارس الأهلية والأجنبية من التعليم الحضوري

وجهت وزارة التعليم، المـدارس الأهليـة والعالميـة والأجنبيـة والمـدارس المطبقـة للـبرامج التعليميـة والمسـارات الدوليـة، بالاستفادة مـن المعلمين والمعلمـات لـديهم مـمـن لم تسـمـح لـهـم ظـروفهم بـالعودة للمملكـة عـن طـريـق تـقـديـم الـدروس التعليميـة والأنشطة المدرسـيـة عـن بـعـد عـبـر تلـك المنصـات الإلكترونيـة.

«التحالف» يكشف تفاصيل عملية استهداف المنصات الحوثية المستخدمة في هجوم مطار أبها

كشف تحالف دعم الشرعية، كواليس عملية استهداف المنصات التي انطلقت منها الطائرات المسيرة الحوثية، التي استخدمت في الهجوم على مطار أبها الدولي، ما أسفر عن 8 إصابات وتضرر طائرة مدنية.

بعد إقراره مؤقتًا.. «التعليم» تعلن منع دخول الجوال في المدارس وتوضح الاستثناءات

أصدرت وزارة التعليم قراراً بمنع استخدام الجوال نهائياً داخل المدرسة، على أن تلتزم إدارة المدرسة بمتابعة التحديثات للحالة الصحية لمنسوبيها والطلبة يومياً في موقع (توكلنا ويب) في خدمة (نتعلّم بحذر)، وأن يقدّم الطالب الجديد بالمدرسة أو المنقول إليها أو المتعافي؛ نسخةً مطبوعةً من الحالة في نظام "توكلنا"، أو يرسل نسخة منها إلى جوال إدارة المدرسة.

هل يجوز للمرأة تفتيش هاتف زوجها؟.. محام سعودي يجيب

قال المُحامي والمستشار القانوني تركي آل حصوصة، إنه لا يوجد نص نظامي يمنع تفتيش المرأة لهاتف زوجها، وإنما يخضع الأمر لتقدير القاضي.

خبير أرصاد يحدد المواقع المتأثرة بـ«أمطار الخريف»

حدد خبير الأرصاد الدكتور خالد الزعاق، المواقع المتأثرة بأمطار الخريف، وتشمل

جنوب السعودية والباحة وعسير واليمن وسلطنة عمان».

وزير العدل: استثناء دعاوى الأحوال الشخصية والجزائية العامة من التكاليف القضائية

أكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني نظام التكاليف القضائية أن نظام التكاليف القضائية استثنى عدداً من الدعاوى التي لا تخضع للتكاليف، منها ما يتعلق بالدعاوى التي تختص بها محاكم الأحوال الشخصية والدعاوى الجزائية العامة.

إحباط تهريب 29 طن قات وأكثر من 1.5 مليون قرص إمفيتامين.. والإطاحة بـ27 متهمًا

تمكّنت الدوريات البرية بمنطقتي جازان وعسير من إحباط محاولة تهريب 29 طنًّا من مادة القات المخدر، و(490) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.

«الصحة»: إعطاء أكثر من 37 مليون جرعة من لقاح كورونا في المملكة

أعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، إعطاء أكثر من 37 مليون جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) حتى الآن عبر أكثر من (587) موقع للتطعيم في كافة مناطق المملكة.

موعد إجازة اليوم الوطني السعودي 91 لعام 1443

يحتفل المواطنون بإجازة العيد الوطني الـ91 للمملكة العربية السعودية، يوم الخميس الذي يحل في 09/23 /2021 ميلاديًا الموافق 16/ 02 /1443 هجريًا، وفق تقويم أم القرى.

السوق المالية تعلن إحالة مجموعة من 250 فردا بأحد برامج التواصل إلى النيابة

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، الثلاثاء، رصد وجود مجموعة على أحد برامج التواصل الاجتماعي تضم أكثر من 250 عضواً يتم من خلالها الإفصاح عن معلومات داخلية لشركات مدرجة في السوق المالية السعودية قبل الإعلان عنها بشكل نظامي من قبل تلك الشركات في الموقع الإلكتروني لمجموعة تداول السعودية.

قبل ساعات من إغلاق سوق الانتقالات.. «النصر» يحسم صفقة محترف الوحدة

نجحت إدارة نادي النصر، برئاسة مسلي آل معمر، الثلاثاء، في الحصول على خدمات المحترف البرازيلي أنسيلمو دي مورايس، قادمًا من صفوف فريق الوحدة، لتدعيم صفوف أصفر الرياض قبل ساعات من إغلاق سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

بتقنية HD.. بث مباريات الأخضر في تصفيات كأس العالم مجانًا

أعلنت قنوات SSC الرياضية، الناقل الحصري لمسابقة كرة القدم في المملكة، مساء اليوم الثلاثاء، بث مباريات المنتخب السعودي ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، مجانًا من أجل إتاحة الفرصة أمام عشاق الأخضر؛ لمتابعة الفريق في رحلة حجز مقعد في مونديال قطر.

مجلس التعاون يطالب بمحاسبة ميليشيا الحوثي بعد هجوم مطار أبها

طالب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف بمحاسبة الإرهابيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني، وذلك بعد استهداف مطار أبها.

الإمارات: استهداف مطار أبها تصعيد خطير ويمثل جريمة حرب

قالت وزارة الخارجية الإماراتية، اليوم الثلاثاء، إن استهداف مطار أبها في المملكة العربية السعودية، يعد تصعيدًا خطيرًا وعملًا جبانًا، يهدد أمن وسلامة وحياة المدنيين والمسافرين، وجريمة حرب تستدعي اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية الأعيان المدنية من تهديدات الحوثيين.