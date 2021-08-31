«التحالف» يكشف تفاصيل عملية استهداف المنصات الحوثية المستخدمة في هجوم مطار أبها

الرياض - محمد عبدالله - كشف تحالف دعم الشرعية، كواليس عملية استهداف المنصات التي انطلقت منها الطائرات المسيرة الحوثية، التي استخدمت في الهجوم على مطار أبها الدولي، ما أسفر عن 8 إصابات وتضرر طائرة مدنية.

وقال التحالف، في بيان صادر عنه اليوم، إن عملية الاستهداف جاءت بعد مراقبة استخبارية دقيقة لموقع إطلاق الطائرتين المسيرتين اللتين حاولتا استهداف المسافرين المدنيين في مطار أبها الدولي صباح اليوم.

وأكد التحالف، أن اللقطات توضح مراقبة موقع منصة الإطلاق المجهزة بطائرة مسيّرة حتى وصول عناصر المليشيا الحوثية المسؤولة عن التجهيز والإطلاق، ليتم بعدها استهداف المنصة والطائرة المسيّرة والقضاء على العناصر الحوثية الإرهابية بعد محاولتها نقل الطائرة المفخخة.

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