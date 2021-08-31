شرطة جازان تحيل مواطنًا للنيابة العامة بعد إساءته لعدد من الجهات الحكومية

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت شرطة منطقة جازان، الثلاثاء، إحالة مواطن أساء لعدد من الجهات الحكومية إلى النيابة العامة.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي، إنه بالإشارة إلى مقاطع الفيديو المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي، ظهر من خلالها مواطن في العقد الخامس من العمر، يسيء لعدد من الجهات الحكومية ويشهّر بها، فقد جرى استدعاؤه واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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