الزعاق يحدد مواعيد ظهور «سهيل» في بلدان العرب وأهميته

الرياض - محمد عبدالله - عدد خبير الأرصاد الدكتور خالد الزعاق أهمية نجم سهيل لدى العرب.

وأضاف الزعاق، في تصريحات لقناة «العربية»، أن رؤية سهيل، ترتبط براحة الإنسان والحيوان والنبات من الحر اللاهب، وهو ثاني ألمع نجوم السماء.

واستكمل: أن سهيل أكبر 71 مرة من الشمس، ويكون أول ظهوره في اليمن والقرن الأفريقي أواخر شهر يوليو، وفي 3 أغسطس بجنوب السعودية وفي 15 من الشهر ذاته على سلطنة عمان والإمارات وفي الكويت ووسط السعودية في 20 أغسطس وعلى شمال السعودية والعراق في أواخر الشهر نفسه.

وفي شأن ذي صلة، توقَّع المركز الوطني للأرصاد، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جيزان وعسير تمتد إلى مرتفعات الباحة ومكة المكرمة في حين يبقي الطقس شديد الحرارة على أجزاء من مناطق الشرقية، المدينة المنورة، تبوك.

اقرأ أيضًا:

الأرصاد: منطقتان تُسجلان «الأعلى ارتفاعًا» اليوم