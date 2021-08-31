بالصور.. أمير الرياض بالنيابة يؤدي صلاة الميت على الأميرة جواهر بنت عبدالعزيز بن عبدالله

الرياض - محمد عبدالله - أدى أمير منطقة الرياض بالنيابة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، صلاة الميت اليوم الثلاثاء على الأميرة جواهر بنت عبدالعزيز بن عبدالله بن جلوي، وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض.

وأعلن الديوان الملكي، مساء أمس الإثنين وفاة الأميرة جواهر، وجاء نص بيان الديوان الملكي كالتالي: انتقلت إلى رحمة الله تعالى الأميرة جواهر بنت عبدالعزيز بن عبدالله بن جلوي آل سعود وسيصلى عليها الثلاثاء الموافق 23 / 1 / 1443هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض، تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته، (إنا لله وإنا إليه راجعون).

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