مقطع يوثق تفحيط شخص في أحد أحياء الرياض.. والمرور يتدخل

الرياض - محمد عبدالله - تفاعل المرور السعودي، مع بلاغ (موثق بالفيديو) بشأن مفحط يمارس التفحيط بأحد أحياء الرياض، ورفعه للقسم المختص.

جاء ذلك ردًا على بلاغ ورد للمرور – عبر تويتر – قال مقدمه: إن المشكو في حقه يمارس التفحيط بشكل يومي وخاصة في الصباح بحي العزيزية في الرياض.

ويعرّف نظام المرور التفحيط على أنه قيادة مركبة بتهور في الطريق، أو الأماكن العامة بشكل غير منتظم عمدًا، ودون سبب مشروع؛ بحيث تُحدث الإطارات صوتًا مع جعلها تقوم بالزحف يمينًا أو يسارًا، أو تلتف حول نفسها أثناء السير للأمام أو الخلف؛ باستخدام قوة محركها أو مكابحها، أو ناقل الحركة فيها؛ لأجل الاستعراض.

ويدخل في حكم التفحيط إمالة المركبة، وجعلها تسير على الإطارين الأيمنين أو الأيسرين، أو جعل الدراجة الآلية ذات الإطارين تسير على إطار واحد، أو خروج السائق أو الراكب من المركبة؛ أثناء سيرها، أو فك بعض أجزائها أثناء سيرها بهدف الاستعراض.

ويُعتبر التفحيط مخالفة مرورية يُعاقب مرتكبها في المرة الأولى بحجز المركبة 15 يومًا، وغرامة 20 ألف ريال، ثم يُحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه، ويعاقب في المرة الثانية بحجز المركبة لمدة شهر، وغرامة 40 ألف ريال، ثم يُحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن بحقه، ويعاقب في المرة الثالثة بحجز المركبة، وغرامة 60 ألف ريال، ثم يُحال إلى المحكمة المختصة للنظر في مصادرة المركبة، أو تغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة وسجنه.

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