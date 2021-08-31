انهيارات صخرية تعزل بعض مدن محافظة فيفا 30 يومًا.. ومواطنون يروون معاناتهم

الرياض - محمد عبدالله - ‏شهد طريق الحزام في محافظة فيفا انهيارات صخرية تسببت في عرقلة الحركة والمركبات.

وأعرب عدد من سكان وقاطني المحافظة عن استيائهم من أن استمرار العمل على إعادة الطريق مرة أخرى صالحا لسير السيارات، سيتطلب 30 يوما ما يؤثر بالسلب على الحياة في المحافظة.

وقال أحد سكان المحافظة في تقرير لقناة الإخبارية، إننا نعاني من مأساة كبيرة، خاصة أن هناك بعض القرى انقطعت صلتها بمركز المحافظة بما فيها من أسواق ومستشفيات وغيرها من الخدمات.

وناشد المواطنون المسؤولين عن الخدمات اللوجيستية في المحافظة بسرعة العمل على إصلاح الطريق من أجل عودة الحياة إلى طبيعتها.

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