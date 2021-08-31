خبير أرصاد يحدد المواقع المتأثرة بـ«أمطار الخريف»

الرياض - محمد عبدالله - حدد خبير الأرصاد الدكتور خالد الزعاق، المواقع المتأثرة بأمطار الخريف.

وقال الزعاق، في مقطع بثه عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: إن علاقة الأجواء المناخية بالنخيل تلازمية، مشيرًا إلى أن الأمطار المسماة «أمطار الخريف» تهطل الأيام الحالية بمناطق: «جنوب السعودية والباحة وعسير واليمن وسلطنة عمان»؛ وتتزامن مع موسم «خراف الثمار».

من جانبه توقع المركز الوطني للأرصاد، هطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جيزان وعسير تمتد إلى مرتفعات الباحة ومكة المكرمة، فيما يبقى الطقس شديد الحرارة على أجزاء من مناطق الشرقية، المدينة المنورة، تبوك.

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