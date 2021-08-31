الرياض : استعادة 9 سيارات القبض على سارقيها

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن استعادة (9) مركبات مسروقة بمدينة الرياض، والقبض على سارقيها مواطن ومقيمَيْن من الجنسية اليمنية، تراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.



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