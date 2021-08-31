تهيئة مهنية
وبين الأطباء أنه بناء على العقود المبرمة معهم تم توزيعهم على المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية بحسب التخصصات المتاحة من الأطباء المعينين بنظام عقد التدريب، لافتين إلى أن ساعات دوامهم تمتد لثمانية ساعات من الساعة الثامنة صباحا وحتى الرابعة عصرا، مع وجود مناوبات تمتد لـ 24 ساعة تصل لسبعة أيام في الشهر، الأمر الذي قد يعوق الهدف الرئيسي من عقود التدريب والتهيئة المهنية لأطباء المستقبل، الذين يعول عليهم لحمل أمانة خدمة دوت الخليج ومسؤولية صحة المواطن والمقيم، نتيجة انخفاض الروح المعنوية وضعف الإنتاجية بسبب غياب الرواتب والحوافر المادية التي تحقق لهم ولأسرهم الاستقرار المادي والمعنوي.
التعامل مع البلاغات
من جانبه أوضح مدير إدارة التواصل والعلاقات العامة والتوعية الصحية، متحدث صحة الطائف سراج الحميدان لـ«دوت الخليج» أن الصحة خصصت مركزا لبلاغات وخدمات للموظفين لمنسوبيها، على الرقم 920009080، لتلقي شكاوى الموظفين وملاحظاتهم سواء ما يخص تأخير خدمات أو وجود مطالبات ونحو ذلك، ويتم من خلال المركز التعامل مع كافة البلاغات بعناية ومهنية.
كانت هذه تفاصيل خبر أطباء تدريب لصحة الطائف: أين رواتبنا؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.