فصل افتراضي متزامن لمن دون 12 عاما



في بادرة من إدارات بعض المدارس لتقليل الفاقد التعليمي وإشراك جميع طلاب المدرسة في العملية التعليمية، بتواجد معلمي المقررات لجميع الطلاب «حضورياً، وافتراضيا»، بدأت مدارس في المرحلة المتوسطة في استحداث صف دراسي واحد افتراضي «متزامن» في منصة مدرستي وتطبيق «التميز» للصف الأول متوسط، وإدراج جميع طلاب المدرسة، الذين لم يحصلوا على لقاح «كوفيد-19»، لعدم إتمامهم سن الـ 12 عاماً، وإسناد تلك المقررات إلى معلمي التخصصات، بطريقة مماثلة للتعليم في الموسم الماضي. وأشار مديرو مدارس، وموجهون طلابيين لـ«دوت الخليج» أمس، إلى تلقيهم اتصالات من أولياء أمور طوال أيام الأسبوع الحالي، يفيدون بصعوبة تعليم أبنائهم بمفردهم داخل منصة «مدرستي»، مؤكدين أن العملية التعليمية لا تكتمل إلا بتواجد معلم سواء أكان في الفصل الدراسي الحضوري، أو في الفصل الدراسي الافتراضي، موضحين أن فترة الحصول على جرعتين قد تمتد لأكثر من 5 أشهر ، وبالتالي تفاقم الوضع، وتكدس الدروس.

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