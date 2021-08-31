أدى انتشار أسلاك وأعمدة الكهرباء القديمة وتداخلها مع بعضها بطريقة عشوائية في حي «الأثايبة» بمنطقة «نجران» منذ سنوات إلى تشويه المنظر العام للحي المكتظ بالسكان، وسط مطالبات بتنفيذ مشروع لتمديدات الكهرباء الأرضية، لحمايتهم من خطر الأسلاك وقت العواصف الرملية والأمطار والسيول. (تصوير: حمد آل مسعد)



كانت هذه تفاصيل خبر تمديدات عشوائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.