11 فقدوا في الصحراء خلال أغسطس

شهد شهر أغسطس فقدان 11 شخصا في الصحراء توفي منهم شاب وعثر على 6 بينما لازال البحث جاريا عن 4 مفقودين آخرين.

وأكد مصدر بفريق إنجاد للبحث والإنقاذ بأن أول البلاغات في بداية شهر أغسطس كان لمفقود المليداء التابعة لمحافظة بريدة بمنطقة القصيم، وتم العثور عليه من قبل عضو فريق إنجاد الفارس زكريا التويجري، بعد أن غادر سيارته وترجل منها وتم نقله على الفور إلى أقرب المستشفيات.

وأضاف المصدر أن مفقود الحسي التابعة لمنطقة الرياض تم العثور عليه بصحة جيدة بعد أن تمكن من التواصل مع ذويه، وبالنسبة لمفقودي الرس والعمارية التابعة لمنطقة الرياض لم يتم العثور عليهما رغم عمليات البحث من خلال أعضاء الفريق لعدة جولات.

وأشار عضو فريق أنجاد إلى تلقي بلاغ آخر عن مفقودين بقرين الغزال التابعة لمنطقة تبوك وتم العثور عليهما بصحة جيدة، أما مفقود المقناه التابعة لمنطقة حائل فعثر عليه متوفىً، بينما لم يتم العثور على مفقود بصحراء جدة، بينما عثر على مفقود بقبة التابعة لمنطقة القصيم وتم نقله للمستشفى وحالته مستقرة، ومفقود القرارة التابعة لمحافظة حلبان لم يتم العثور عليه، وأخيرا مفقود طريق شرورة وادي الدواسر الذي تم العثور عليه بصحة جيدة بعد أن تمكن من التواصل مع ذويه.