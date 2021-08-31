أجهزة ربط ذكية لمحاكم الاستئناف

تعمل وزارة العدل على دعم محاكم الاستئناف بأجهزة الربط الذكية (SD-WAN)، حيث تسعى الوزارة إلى تقديم الدعم والتطوير للمرافق العدلية فيما يخص الشبكات وتقنية المعلومات ومن أهمها تأمين أجهزة الربط الذكية داخل المقرات العدلية.

كفاءة وأمان

وبحسب الشركات التقنية المقدمة للخدمة، تعد تقنية SD-WAN بنية تحتية آمنة على نطاق السحابة وتكون مفتوحة وقابلة للبرمجة وقابلة للتوسع من خلال وحدة تحكم يمكن أن تضع تراكب من الألياف لتقنية SD-WAN للاتصال بمراكز البيانات والفروع ومرافق التوصيل الشبكي لتعزيز سرعة الشبكة والأمان والكفاءة.

تقنية افتراضية

وتقنية الشبكة واسعة النطاق المعروفة بالبرمجیات «SD-WAN»: هي تقنية «WAN» افتراضية تسمح للمؤسسات بالاستفادة والجمع بين مجموعة متنوعة من خدمات النقل المختلفة بما في ذلك «MPLS» وخدمات النطاق العريض، واتصالات الهاتف المحمول ضمنها 4G ليتم تحقيق ذلك في بيئة آمنة LTE و5G، كما تتيح للمستخدمين الاتصال بـLTE و5G.

نظام مرن

وتحتاج التقنية واسعة النطاق إلى العمل بطريقة يمكن أن تتفاعل بسهولة مع السحابة، حيث يجب أن تكون سريعة الحركة، ولا تمتلك شبكات «WAN» التقليدية التي تعتمد على التكنولوجيا التي تستخدم أجهزة التوجيه التقليدية القدرة لاستخدام السحابة، حيث يحتاج النظام إلى أن يكون مرناً بشكل خاص اعتمادا على طريقة العمل والتطبيق.

أسباب استخدام SD-WAN

تطوير وإدخال «WAN» المعرفة بالبرمجيات «SD-WAN»

تغيير الاستخدام والتحسین المتنوع

العمل بمقسم البروتوكولات المتعددة

العمل مع شبكات البيانات المتعددة هذه الأيام

التعامل مع تقنية السحابة كالتخزين السحابي والحوسبة السحابية

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