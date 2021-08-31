شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. تغيير لوحات وأرقام المرافق بالمسجد النبوي إلى «الخط المديني» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، مبادرة الوكالة المساعدة للمشاريع والدراسات الهندسية في تغيير خط اللوحات والأرقام للمرافق وسور ساحات المسجد النبوي إلى الخط المديني.

وتتضمّن تفاصيل المبادرة تغيير لوحات وأرقام مرافق وسور ساحات المسجد النبوي بهدف الاسترشاد المكاني حيث ستكون الأرقام التي تبدأ من (301) لأبواب سور المسجد النبوي، أما الأرقام التي تبدأ من (201) ستكون لمرافق المسجد النبوي التي تهدف إلى وصول الزوار وقاصدي المسجد النبوي بكل يسر وسهولة.

وتهدف المبادرة إلى التيسير على زوار المسجد النبوي الشريف التعرف على مداخل ومخارج ومرافق المسجد النبوي الشريف، وفق تطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله - وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه زوار المسجد النبوي الشريف.