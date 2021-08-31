شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 25 عاما.. انفراجة بحي «الحزام الذهبي» عقب إزالة مجمع سكني مخالف .. عاجل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - _ مصادر لـ«اليوم»: سفلتة الموقع ليكون مدخلا فرعيا جديدا للحي

_ إزالة 10 مواقع تعدّت على الممتلكات العامة

بعد مرور 25 عاما، أزالت بلدية الخبر، أحد المجمعات السكنية الخاصة المخالفة بحي الحزام الذهبي بالخبر، الذي يندرج موقعه ضمن التعدي على الممتلكات العامة، الأمر الذي أدى إلى فتح الشارع المؤدي إلى الحي السكني.

وأكدت مصادر لـ«اليوم»، أن بلدية الخبر أزالت عددًا من التعديات بمواقع مختلفة خلال الأسابيع الأخيرة، ويتجاوز عددها 10 مواقع، شكلت تعديا صريحا على الممتلكات العامة، مشيرة إلى أن هذه الجهود جاءت ضمن لجان حكومية تعمل على رصد هذه التجاوزات ومعالجتها سريعا وفقا للأنظمة المنصوص عليها.

وأشارت المصادر إلى أنه سيتم خلال اليومين المقبلين البدء في أعمال السفلتة لموقع المجمع السكني المخالف، وتهيئته حسب المواصفات البلدية ليكون مدخلا فرعيا جديدا لحي الحزام الذهبي.