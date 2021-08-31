شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف» يدمر منصة إطلاق الطائرات المفخخة التي استخدمت لاستهداف مطار أبها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - التدمير شمل القضاء على العناصر الإرهابية المسؤولة عن عمليات الإطلاق

- عملية الاستهداف نُفذت أثناء التجهيز لعملية عدائية بطائرة مسيرة مفخخة وشيكة

أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية باليمن ، تدمير منصة متحركة لإطلاق الطائرات المسيّرة المفخخة من صنعاء، وهى المنصة التى استخدمت في المحاولتين العدائية لاستهداف مطار أبها الدولي.

وقال "التحالف"، إن عملية الاستهداف نُفذت أثناء التجهيز لعملية عدائية بطائرة مسيرة مفخخة وشيكة، و التدمير شمل القضاء على العناصر الإرهابية المسؤولة عن عمليات الإطلاق.