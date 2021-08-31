أعلنت الكلية التقنية للبنات في محافظة حفر الباطن عبر رسائل نصية بأن التدريب سيكون عن بعد ابتداء من يوم غد الأربعاء، وحتى إشعار آخر بسبب أعمال الصيانة.

شكرا لقرائتكم تقنية بنات حفر الباطن: التدريب سيكون عن بعد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد يوسف

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