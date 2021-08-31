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تقنية بنات حفر الباطن: التدريب سيكون عن بعد

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-31

تقنية بنات حفر الباطن: التدريب سيكون عن بعد

بسبب أعمال الصيانة

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن

أعلنت الكلية التقنية للبنات في محافظة حفر الباطن عبر رسائل نصية بأن التدريب سيكون عن بعد ابتداء من يوم غد الأربعاء، وحتى إشعار آخر بسبب أعمال الصيانة.

البلاك بورد: 

ودعت الكلية المتدربات الدخول للمحاضرات عبر بوابة البلاك بورد حسب الجدول ومتابعة وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالكلية لمعروفة روابط للمحاضرات.

 

 
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع