شكرا لقرائتكم تقنية بنات حفر الباطن: التدريب سيكون عن بعد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-31
تقنية بنات حفر الباطن: التدريب سيكون عن بعد
بسبب أعمال الصيانة
متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن
أعلنت الكلية التقنية للبنات في محافظة حفر الباطن عبر رسائل نصية بأن التدريب سيكون عن بعد ابتداء من يوم غد الأربعاء، وحتى إشعار آخر بسبب أعمال الصيانة.
البلاك بورد:
ودعت الكلية المتدربات الدخول للمحاضرات عبر بوابة البلاك بورد حسب الجدول ومتابعة وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالكلية لمعروفة روابط للمحاضرات.
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