رئيس جامعة جازان: إحداث 409 وظائف سيدعم المنظومة الأكاديمية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-31

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - الرياض

رفع رئيس جامعة جازان، الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، عظيم الشكر ووافر الامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمناسبة صدور الموافقة بإحداث 137 وظيفة أستاذ مساعد، و272 وظيفة محاضر، ضمن ميزانية جامعة جازان للعام المالي المقبل (1443/ 1444هـ).

دعم القيادة للجامعة:

وقال القحطاني: إن الدعم الذي تحظى به جامعة جازان من القيادة الرشيدة مكّنها من تحقيق الإنجازات المتوالية في بناء الإنسان وخدمة المجتمع وتنمية المكان خلال فترة زمنية وجيزة، مضيفًا أن إحداث 137 وظيفة أستاذ مساعد، و272 وظيفة محاضر ودعم المنظومة الأكاديمية بالكوادر الوطنية لتواصل الجامعة رسالتها السامية في بناء الإنسان وخدمة المجتمع وتنمية المكان، في ظل رؤية المملكة 2030.

كما ثمن دعم ومتابعة وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ للجامعة ومنسوبيها.



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