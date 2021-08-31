متمم يناقش الشمول المالي والتنمية المستدامة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-31

متابعات الخليج 365 - الرياض

يقيم مركز التواصل والمعرفة المالية “متمم”، بالتعاون مع الجمعية المالية السعودية “صفا”، لقاءً افتراضيًّا بعنوان: “الشمول المالي والتنمية المستدامة”، وذلك مساء يوم غد الأربعاء، ضمن سلسلة من اللقاءات الافتراضية التي يقيمها المركز لإضفاء المعرفة المالية والاقتصادية.

متحدثو اللقاء:

ويشارك في اللقاء كل من زياد اليوسف وكيل المحافظ للتطوير والتقنية في البنك المركزي السعودي، وإبراهيم الراشد الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية، وطارق السدحان الرئيس التنفيذي لبنك الرياض، والدكتور رجا المرزوقي نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المالية السعودية، ويدير اللقاء عبدالله الربدي عضو مجلس إدارة الجمعية المالية السعودية.

الشمول المالي:

ويناقش ضيوف اللقاء الشمول المالي ودوره في التنمية الاقتصادية، كما يسلّط الضوء على الآثار التشريعية للشمول المالي، بالإضافة إلى أدوار المؤسسات المالية في الشمول المالي ودوره في تعزيز الحلول الرقمية.

ويأتي هذا اللقاء للتعريف بالشمول المالي وفوائده الاجتماعية والتي تتمثل في مواجهة تحديات الفقر والبطالة والتنمية المستدامة، كما أن له فوائد اقتصادية تتمثل في الاهتمام بالشركات الصغيرة والمتوسطة وهو ما يتوافق مع توجهات الدولة ورؤية المملكة 2030.

ويمكن متابعة اللقاء من خلال البث المباشر عبر المنصة الخاصة بمركز “متمم” على تويتر @CFKC_KSA في تمام السابعة مساءً.

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