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كشف مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، أن أقل من 200 مواطن أمريكي بقوا في أفغانستان بعد مغادرة القوات الأمريكية أفغانستان اليوم (الثلاثاء).
وأكد "سوليفان" أن الإدارة الأمريكية ستستخدم كل الوسائل الدبلوماسية المتاحة من أجل تمكينهم من الخروج بأمان من أفغانستان.
31 أغسطس 2021 - 23 محرّم 1443 09:39 PM
"سوليفان" أكد أن واشنطن ستستخدم كل الوسائل لتأمين خروجهمكم عدد الأمريكيين الباقين في أفغانستان بعد الانسحاب؟
كشف مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، أن أقل من 200 مواطن أمريكي بقوا في أفغانستان بعد مغادرة القوات الأمريكية أفغانستان اليوم (الثلاثاء).
وأكد "سوليفان" أن الإدارة الأمريكية ستستخدم كل الوسائل الدبلوماسية المتاحة من أجل تمكينهم من الخروج بأمان من أفغانستان.
، كم عدد الأمريكيين الباقين في أفغانستان بعد الانسحاب؟ ،
المصدر : الخليج 365
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