، لمدة 5 أيام وبتكلفة 22 ألف ريال.. رحلة سياحية لجازان تثير الجدل ،

محمد بن مسعود - الدمام - الشركة توضح الخلل في منصة المعلن

أثارت رحلة سياحية إلى "جازان" تم الإعلان عنها من خلال إحدى منصات مواقع التواصل الاجتماعي المهتمة في تنظيم الرحلات حول السعودية موجة من التساؤلات والجدل حول التكلفة الكبيرة التي تم وضعها لقضاء خمسة أيام فقط فيها، حيث تجاوزت القيمة 22 ألف ريال.

وبين مغردون أن مثل هذه الإعلانات تعطي انطباعاً غير جيد حول السياحة الداخلية بسبب تكاليفها الباهظة، موضحين أنه يجب على وزارة السياحة تشديد الرقابة على مثل تلك الدعايات الترويجية وضبط الأسعار، ومنع التلاعب والمبالغة فيها والاستغلال دعماً للسياحة الداخلية.

ونوهت الشركة بحدوث خطأ في النظام في منصة المعلن، حيث أكدت لـ"الخليج 365" أن الإعلان غير صحيح لخطأ في كتابة عدد الأشخاص في الباقة المخصصة للمجموعات، ويكون سعر الشخص فيها مختلفاً.

وقال نايف مدخلي الشهير بنايفكو: "الإعلان غير منطقي والسعر مبالغ فيه"، موضحاً "زرت موقع الشركة ووجدت إعلاناً واحداً لرحلة فرسان بـ 661 ريالاً". وأضاف "راسلت الشركة للتأكد مما ورد، ولم أجد تعليقاً".

وقال المغرد الشهير حسين الغاوي معلقاً على المنشور الدعائي "لأول مرة أزور جازان الحبيبة الشهر الماضي مع 4 من الأصدقاء، والأسعار كانت منطقية لذلك تفاجأت من هذا الإعلان"، مضيفاً "‏سكنا في شقق مفروشة جيدة جداً في فرسان الليلة بـ٤٥٠ ريالاً، وقمنا بجولة سياحية عبر القارب في الجزر بـ 500 ريال، ‏وعشاء سمك بـ٢٠٠ ريال"، لافتاً إلى أن الذهاب إلى فرسان وشحن السيارة كان عبر العبارة مجاناً.

فيما قال آخر متضجراً من المبالغة في السعر من خلال الإعلان، "ذهبت لجازان أنا وأولادي ٨، وبقيت ٧ أيام، ولا بقينا مكان ما زرناه ولا وصلت التكلفة ٥٠٠٠ ريال، وسكنا في أفضل شقق وأكلنا في أفخم المطاعم، وزرنا كل الحدائق والمتنزهات".