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انتحل صفة موظف للاستيلاء على 163 ألف ريال في الظهران

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-31

انتحل صفة موظف للاستيلاء على 163 ألف ريال في الظهران

جرى إيقافه واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت شرطة الظهران القبض على شخص قام بعمليتي سرقة منتحلاً صفة موظف حكومي.

تفاصيل الواقعة: 

وصَرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية الرائد محمد الدريهم بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن تمكُّن الجهة المختصة بشرطة الظهران من القبض على مواطن في العقد الخامس من العمر قام بعمليتي سرقة منتحلاً صفة موظف حكومي، واستولى على مبلغ (163,800) ريال من إحدى مؤسسات القطاع الخاص، وقد جرى إيقافه واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وأحيل إلى فرع النيابة العامة.


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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.