وزير العدل : الموافقة على نظام التكاليف القضائية يواكب التحولات الكبيرة في المملكة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-31

متابعات الخليج 365 - الرياض

رفع وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الشيخ د. وليد بن محمد الصمعاني، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع- حفظهما الله- بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على نظام التكاليف القضائية. وقال معاليه: أولت القيادة الحكيمة التشريعات العدلية اهتمامًا خاصًّا؛ فنجد التطور الكبير في إعداد تشريعات حديثة ومواكبة للتحولات الإيجابية الكبيرة والمتسارعة التي نشهدها في ظل رؤية المملكة 2030؛ الأمر الذي سينعكس أثره الإيجابي على حياة الأفراد والمجتمع وفي شتى مناحي الحياة.

أهمية نظام التكاليف القضائية:

وبين معاليه أن نظام التكاليف القضائية يهدف إلى المساهمة في رفع كفاءة العمل العدلي، وجودة إجراءات الدعاوى القضائية، والحد من الدعاوى الكيدية والصورية، مما سيسهم في الوفاء بالحقوق والحد من تدفق الدعاوى بما يسهم في رفع الكفاءة القضائية ويحقق العدالة الناجزة.

وأوضح معاليه أن النظام استثنى عددًا من الدعاوى التي لا تخضع للتكاليف، منها ما يتعلق بالدعاوى التي تختص بها محاكم الأحوال الشخصية والدعاوى الجزائية العامة.

حق الوصول إلى القضاء:

وذكر معاليه أن النظام راعى حق الوصول إلى القضاء، حيث سيمكن المدعي من إقامة دعواه، دون أن يؤثر دفع التكاليف على تقييد الدعوى والسير فيها، ويكون تحصيل التكاليف وفق إجراءات تحددها اللائحة التنفيذية للنظام. ودعا الدكتور الصمعاني في ختام حديثه المولى عز وجل أن يوفق خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله- لتحقيق كل ما فيه خير للوطن والمواطنين.

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