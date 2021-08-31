لقطات توثق استهداف التحالف منصة إطلاق طائرات مسيرة في صنعاء

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-31

متابعات الخليج 365 - الرياض

نشر التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن لقطات فيديو توثق عملية استهداف وتدمير منصة إطلاق للطائرات المسيّرة في صنعاء استخدمت في العمليتين العدائيتين باستهداف مطار أبها الدولي.

استهداف مطار أبها

وأوضح التحالف ان عملية الاستهداف جاءت بعد مراقبة استخبارية دقيقة لموقع إطلاق الطائرتين المسيرة والتي حاولت استهداف المسافرين المدنيين بمطار أبها الدولي صباح اليوم.

التحالف يراقب منصة الإطلاق

وتوضح اللقطات التي عرضها تحالف دعم الشرعية مراقبة موقع منصة الإطلاق المجهزة بطائرة مسيرة حتى وصول عناصر المليشيا الحوثية المسؤولة عن التجهيز والإطلاق، ليتم بعدها استهداف المنصة والطائرة المسيرة والقضاء على العناصر الحوثية الإرهابية بعد محاولتها نقل الطائرة المفخخة.

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