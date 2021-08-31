ضبط 5 قوارب تستهدف صيد الأسماك الصغيرة بالشرقية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لتوعية وتثقيف الصيادين للحد من مخالفات الصيد بأنواعها في الساحل السعودي من الخليج العربي، نفذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية ممثلا بمركز أبحاث الثروة السمكية بمحافظة القطيف أمس، جولات بحرية، وذلك بالقرب من الزور بجزيرة تاروت.

وأوضح مدير فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر المطيري، أنه تم خلال الجولات تفتيش 5 قوارب صيد فئة طراد تعمل بوسيلة شباك الجر القاعية المستخدمة في صيد الروبيان، وتم العثور على كميات كبيرة من أسماك الصافي مخالفين بذلك أنظمة الوزارة باستهدافهم صيد الأسماك الاقتصادية بواسطة كوفية الروبيان، الذي يؤدي إلى استنزاف مخزون الأسماك نتيجة صيد الأحجام الصغيرة منها، مما يضعف صيد الأسماك التجارية في موسم الروبيان.

من جانبه، أكد مدير مركز أبحاث الثروة السمكية بالمنطقة الشرقية المهندس وليد الشويرد أنه عند ملاحظة وجود أسماك صغيرة الحجم أثناء عملية الإنزال أو المراقبة يعرض الصيادين للمساءلة وإيقاع العقوبة، مشيرا إلى أنه يسمح بإنزال الأسماك التجارية ذات الأحجام الاقتصادية، التي يتم صيدها عرضيا أثناء ممارسة الصيد بكوفية الروبيان على اللنشات بـ 4 سلال والطرادات بسلتين.

من جهة ثانية نفذت أمانة المنطقة الشرقية حملة لرفع وإزالة السيارات التالفة والمهملة في محافظة القطيف، أسفرت عن رفع 110 سيارات تالفة في عدد من الأحياء والمناطق الصناعية بالمحافظة.

وأكدت أن الحملة تهدف لتحسين المشهد الحضري في المحافظة، مبينة أنه تم إشعار أصحاب السيارات التالفة للمبادرة والتعاون لمعالجة وضع سيارتهم قبل رفعها من الموقع.

كما أطلقت أمانة الشرقية حملة شاملة في مركز الصرار ضمن مبادرة تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوهات، شملت صيانة وطلاء 80 م2 من الأرصفة في الشوارع والأحياء السكنية، ورفع أكثر من 100 م3 من المخلفات مجهولة المصدر، وإزالة السيارات المتهالكة وإصلاح 12 عمود إنارة.

إلى ذلك حررت أمانة الشرقية 89 مخالفة، للتدابير الصحية، والإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق توكلنا والمخالفات البلدية، وذلك خلال تنفيذها أمس، 1493 جولة رقابية وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة.

من أعمال أمانة الشرقية:

