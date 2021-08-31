طقس الخريف: درجات الحرارة أعلى من معدلاتها وأمطار نوفمبر غزيرة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توقع المركز الوطني للأرصاد أن تكون درجات الحرارة في فصل الخريف المقبل أعلى من المعدلات المعتادة في مثل هذا الوقت من العام على عدد من مناطق المملكة.

وأشار إلى أن معدلات درجات الحرارة السطحية ستكون أعلى من المعدل على أجزاء المملكة بمقدار درجة مئوية للمناطق الواقعة شمال وغرب المملكة والجزء الشمالي من المنطقة الشرقية، وبمقدار نصف درجة أعلى من المعدل على بقية مناطق المملكة.

وقال المركز إن التوقعات الفصلية تشير كذلك إلى احتمالية هطول الأمطار حول المعدل على معظم مناطق المملكة، فيما عدا بعض المناطق، التي يتوقع بأن تكون أعلى من المعدل، مثل الرياض والأجزاء الساحلية من منطقة تبوك والمدينة المنورة والشرقية.

وتوقع أن تهطل أمطار أعلى من المعدل في نوفمبر على بعض المناطق، وتكون حول المعدل على بقية مناطق المملكة.

إلى ذلك من المرجح أن تتسع رقعة الأمطار على عدد من مناطق المملكة خلال الأيام المقبلة ومن المرجح أن تصحبها زخات من البرد.

وأوضح مركز خرائط طقس العرب أن رقعة الأمطار ربما تتسع على جنوب غرب وغرب المملكة، متمثلة في جازان وعسير والباحة، في حين قد تتشكل بعض السحب المحلية في سماء الطائف ومكة المكرمة حتى جنوب المدينة المنورة، وتكون الأمطار محلية الطابع والشدة، قد تكون غزيرة أحيانا ومترافقة بزخات من البرد.

من جهة أخرى توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار الأجواء الحارة إلى شديدة الحرارة على معظم مناطق المملكة، خاصة السواحل الشرقية ومنطقتي تبوك والمدينة المنورة. في حين ستلامس درجة الحرارة الخمسين مئوية على مناطق شرق ينبع حتى تبوك، متأثرة برياح شرقية وجنوبية شرقية حارة وجافة تؤثر في هذه المناطق بالمملكة.

وتوقع سيادة الأجواء الحارة إلى شديدة الحرارة على أقصى المناطق الشمالية إلى الشمالية الشرقية من البلاد، وقد تصل درجات الحرارة فيها إلى 47 درجة مئوية، فيما تبقى الأجواء مستقرة على المرتفعات الجنوبية والجنوبية الغربية مع ظهور السحب الركامية الرعدية على مرتفعات جازان وعسير.

توقعات بهطول أعلى من المعدل في نوفمبر على مناطق:

