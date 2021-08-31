تمديد مهلة إلزام منشآت جدة التجارية برمز الاستجابة السريعة إلى يناير

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وأكدت الأمانة أن رصد المخالفات سيبدأ فور انتهاء المهلة المحددة، من خلال جهود الرقابة في نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية مرتبطة لرفع نسبة الامتثال للإجراءات الاحترازية والاشتراطات البلدية.
يذكر أن رمز الاستجابة السريعة (QR CODE) يهدف إلى تحسين جودة الخدمات والسلع المقدمة لسكان جدة، من خلال تعزيز التواصل الرقمي الفعال بين 3 شرائح هم (المراقبون والمنشآت التجارية والمستفيدون من خدمات هذه المنشآت)، حيث تأتي الخدمة الإلزامية ضمن الخدمات الحديثة التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عبر منصة بلدي.
وتختصر الخدمة وقت مباشرة الاطلاع على بيانات المنشأة، والتحقق من صلاحية التراخيص ونظاميتها، بما يسهم في رفع كفاءة العمل الرقابي، وتسمح للمنشآت التجارية بتحديث بياناتها وإضافة المعلومات الجاذبة للعملاء وتقيس مدى رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم، وإيضاح طرق التواصل.
ويمكن الوصول إلى الخدمة والاستفادة منها وطباعة الملصق من خلال منصة بلدي على الرابط المخصص.
الهدف من الخدمة:
- تحسين جودة الخدمات والسلع المقدمة لسكان جدة
- تختصر وقت مباشرة الاطلاع على بيانات المنشأة
- التحقق من صلاحية التراخيص ونظاميتها
- تسهم في رفع كفاءة العمل الرقابي
- تسمح للمنشآت التجارية بتحديث بياناتها وإضافة المعلومات الجاذبة للعملاء
- تقيس مدى رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم وإيضاح طرق التواصل
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