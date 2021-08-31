«معسكر رواد السياحة» يرتقي بقدرات أصحاب الأفكار المبتكرة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت وزارة السياحة برنامج «#معسكر_ رواد_ السياحة» ، وهو برنامج تدريبي مكثف يمكن رواد ورائدات الأعمال ذوي الأفكار المبتكرة في القطاع السياحي لبناء مهاراتهم الريادية، وتحويل أفكارهم إلى نماذج مبتكرة قابلة للتطبيق، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة لتطوير القدرات البشرية السياحية في المملكة.

ويشمل البرنامج عددا من ورش العمل المكثفة، يتخللها لقاءات وجلسات إرشادية ونماذج أولية، إضافة إلى التدريب على عرض المشاريع، وتكريم أفضل المشاريع الريادية المبتكرة، والتي تصل جوائزها إلى 45 ألف ريال.

ويستهدف المعسكر العديد من الأنشطة المرتبطة بالمجال السياحي من ضمنها: قطاع الإيواء السياحي، الأنشطة الثقافية، الترفيهية، الرياضية، الأنشطة والمنتجات السعودية، إلى جانب وكالات السفر والسياحة، والأطعمة والمشروبات وخدمات التأجير والنقل البري والجوي والبحري وسكك الحديد.

وتسعى وزارة السياحة من خلال هذه المبادرات إلى توفير أفضل البرامج التأهيلية والتطويرية بطرق مبتكرة تستهدف جميع المستويات المهنية لبناء مواهب سعودية منافسة على المستوى العالمي، إضافة إلى إطلاق مبادرات توعوية لنشر ثقافة العمل السياحي في البلاد.

معسكر رواد السياحة يتضمن:

